В Омской области с начала лета утонули и выпали из окон десятки человек

Омск, , 10:23 — REGNUM С начала лета 2018 года в водоёмах Омской области утонули 42 человека: 36 взрослых и шестеро детей. Выпали из окон в результате несчастных случаев шестеро взрослых и семеро детей. Двое детей погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 июля, в областном следственном управлении СКР.

Вопросам профилактики несчастных случаев с детьми была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в Омске 23 июля. В ней приняли участие представители Следственного комитета, полиции, а также медики. По информации участников мероприятия, несчастные случаи с детьми в основном происходят по недосмотру взрослых. Например, из-за оставленных открытыми окон.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, подобные несчастные случаи регистрируются и в других регионах России. Например, в Красноярском крае, по информации Главного следственного управления СКР по региону, за шесть месяцев текущего года в водоёмах утонули семь детей, а из окон жилых домов выпали четыре ребёнка (один ребёнок погиб, трое — получили различные травмы).

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