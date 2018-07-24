Вторник, 24 Июля 2018 года
11:31:31 МСК

В Омской области с начала лета утонули и выпали из окон десятки человек

Происшествия

Омские следователи напоминают о правилах безопасного поведения на воде и дома

Омск, 24 июля 2018, 10:23 — REGNUM  С начала лета 2018 года в водоёмах Омской области утонули 42 человека: 36 взрослых и шестеро детей. Выпали из окон в результате несчастных случаев шестеро взрослых и семеро детей. Двое детей погибли. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 июля, в областном следственном управлении СКР.

Вопросам профилактики несчастных случаев с детьми была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в Омске 23 июля. В ней приняли участие представители Следственного комитета, полиции, а также медики. По информации участников мероприятия, несчастные случаи с детьми в основном происходят по недосмотру взрослых. Например, из-за оставленных открытыми окон.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, подобные несчастные случаи регистрируются и в других регионах России. Например, в Красноярском крае, по информации Главного следственного управления СКР по региону, за шесть месяцев текущего года в водоёмах утонули семь детей, а из окон жилых домов выпали четыре ребёнка (один ребёнок погиб, трое — получили различные травмы).

Читайте также: В Красноярском крае с начала года утонули уже семеро детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить