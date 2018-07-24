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В ДТП на федеральной трассе М-52 в Алтайском крае пострадали семь человек

Происшествия

Семь автомобилей столкнулись на 340-м километре, фото очевидцев с места аварии

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В ДТП на федеральной трассе М-52 в Алтайском крае пострадали семь человек
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Одно из наиболее пострадавших авто в ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае

Барнаул, 24 июля 2018, 10:21 — REGNUM  Число пострадавших в ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае увеличилось с пяти до семи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили очевидцы ЧП. Судя по фотографиям, сделанным на месте столкновения семи автомобилей, столкнулись два грузовика, микроавтобус и четыре легковушки. Пострадавшим оказывают помощь спасатели.

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В ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае пострадали семь автомобилей
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
В ДТП на трассе М-52 в Алтайском крае пострадали семь автомобилей

Один из автомобилей от удара отбросило на обочину, он лежит на боку. Некоторые машины хоть и не снесло с трассы, покорёжило так, что восстановить их вряд ли возможно.

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Некоторые автомобили, столкнувшиеся на трассе М-52 в Алтайском крае, пострадали очень сильно
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Некоторые автомобили, столкнувшиеся на трассе М-52 в Алтайском крае, пострадали очень сильно

Как уже сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что ДТП случилось из-за потерявшего управление водителя грузовика Scania: он зацепил микроавтобус, грузовик и ещё четыре легковых автомобиля. Жертв нет.

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Дорожно-транспортные происшествия
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