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СМИ: в правительстве Курганской области идут обыски

Происшествия

Якобы силовиков интересуют документы. касающиеся государственных контрактов

Курган, 24 июля 2018, 09:46 — REGNUM  В правительстве Курганской области с утра 24 июля идут обыски. Об этом сообщают местные СМИ.

Официальных комментариев, подтверждающих информацию, на данный момент нет.

Собственные источники местных средств массовой информации говорят о действиях силовых структур в кабинетах департамента экономического развития Курганской области. Якобы правоохранителей интересуют документы, связанные с государственными контрактами.

Ситуацию не комментируют как в СКР по Курганской области, так и в самом департаменте. В СМИ сообщается о возможной проверке деятельности директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина.

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