СМИ: в правительстве Курганской области идут обыски

Курган, , 09:46 — REGNUM В правительстве Курганской области с утра 24 июля идут обыски. Об этом сообщают местные СМИ.

Официальных комментариев, подтверждающих информацию, на данный момент нет.

Собственные источники местных средств массовой информации говорят о действиях силовых структур в кабинетах департамента экономического развития Курганской области. Якобы правоохранителей интересуют документы, связанные с государственными контрактами.

Ситуацию не комментируют как в СКР по Курганской области, так и в самом департаменте. В СМИ сообщается о возможной проверке деятельности директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина.

Читайте развитие сюжета: Обыски в Зауралье: вице-губернатор подал в отставку