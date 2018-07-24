Явно психическое отклонение: мнение о живодёрке, отрубившей голову котёнку

Барнаул, , 09:48 — REGNUM Жительница Алтайского края, которая, смеясь и дурачась, отрубает на чурке топором голову котёнку, скорее всего, страдает расстройством психики, такое мнение в интервью корреспонденту ИА REGNUM высказала заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова. Комментируя безумно жестокий поступок, она, в частности, отметила:

«Это явно психическое отклонение. Человек с нормально психикой никогда так не поступит. Не так много времени прошло с истории с хабаровскими живодерками, и вот опять такой ужас. Причём после той истории было ужесточено наказание по ст. 245 УК РФ. Но, к сожалению, мизерное количество действительно доведенных до наказания дел по данной статье и развязывает руки больным людям.

Только неминуемость наказания может остановить преступления. Огромная просьба к жителям и СМИ взять под общественный контроль ситуацию и осветить наказание ненормальных. К сожалению, у нас в Алтайском крае очень редки ситуации, когда реально наказали по данной статье. И даже история с сожженным котом Васькой при наказании закончилась амнистией».

Напомним, жестокое издевательство над котом Ваской произошло в Барнауле летом 2013 года. Двое парней подыскали горючее, а потом накрыли кота корзиной и подожгли. Позднее злоумышленники были установлены, но отпущены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественность шокирована новым проявлениям жестокости: жительница Алтайского края, 15-летняя школьница, смеясь, отрубает голову маленькому котёнку. Все происходящее снимает на видео её подруга, а потом девушки вместе смеются.

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Между тем одна из «хабаровских живодёрок» Алёна Савченко, в данный момент отбывающая тюремное заключение, вышла замуж. В конце 2017 года на своей странице «ВКонтакте» она передала «привет хейтерам» и попутно оскорбила зоозащитников.

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