Эсминец ВМС США не выдержал испытаний

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Новейшему ракетному эсминцу-«невидимки» ВМС США Michael Monsoor, который недавно прошел ходовые испытания, требуется замена турбины. Об этом, как передает ТАСС, сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис.

По его словам, специалисты обнаружили проблему с одним из двух главных турбинных двигателей эсминца класса Zumwalt по окончании приемных испытаний.

«Мы должны его (турбинный двигатель) поменять», — отметил Гэлинис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля ВМС США получили второй, «чемпионский» по стоимости эсминец класса Zumwalt. Корабль, построенный по проекту DDG-1000, получил имя Michael Monsoor, именно так звали бойца подразделения «морских котиков» ВМС США, убитого в ходе войны в Ираке и посмертно награждённый медалью Почёта.

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