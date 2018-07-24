В Ростовской области на берегу Таганрогского залива найден дельфин-азовка

Таганрог, Ростовская область, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области на берег Таганрогского залива выбросился дельфин-азовка. Местные жители обнаружили на теле животного ожоги. Как предполагают очевидцы, млекопитающего хотели пожарить.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростовской области неоднократно фиксировали камерами мобильных телефонов морских обитателей, появившихся в реке Дон. Как поясняют учёные-ихтиологи, дельфины могут приплывать за стаей рыб. Но так как это неестественная среда обитания, животные гибнут.

Читайте по теме: Лох-несское чудовище или чудо? Очевидцы засняли дельфинов в реке Дон

Азовский дельфин (среди их названий также — обычная морская свинья, дельфин-азовка, чушка, пихтун) обитает у черноморских берегов Крыма, а также в тёплое время года — в Азовском и Мраморном морях. Зимуют млекопитающие у берегов Южного Крыма и Кавказа. Животные не выдерживают резкого похолодания. Дельфин-азовка занесен в Красную книгу Крыма, Красную книгу России, Европейский Красный список.