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Число погибших от действия тайфуна «Шон Тинь» во Вьетнаме увеличилось до 27

Происшествия

Дожди и штормовой ветер останутся в стране минимум на два дня

Число погибших от действия тайфуна «Шон Тинь» во Вьетнаме увеличилось до 27
Иллюстрация: NASA
Тайфун

Ханой, 24 июля 2018, 09:28 — REGNUM  По меньшей мере 27 человек погибли от действия тайфуна «Шон Тинь», который принес во Вьетнам ливневые дожди и наводнения, передает 24 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на вьетнамский Центральный комитет по предотвращению стихийных бедствий.

По данным ведомства, во власти стихии оказалась прибрежные районы Вьетнама. Дожди спровоцировали наводнения и оползни, которые привели к разрушениям 243 домов и гибели 6500 голов скота. Также оказались затопленными более 81 тысячи га рисовых полей.

В метеорологической службе Вьетнама сообщили, что хотя центр тайфуна переместился на территорию соседних стран, штормовой ветер и дожди будут продолжаться во вторник и среду.

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