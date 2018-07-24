Двое детей погибли за сутки в водоёмах Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Двое детей школьного возраста утонули в водоёмах Санкт-Петербурга в понедельник, 23 июля. Еще три жертвы — взрослые.

Шестнадцатилетний школьник погиб в Дудергофском канале на юго-западе Петербурга. Он бросился в канал, чтобы спасти девушку, по неизвестной причине упавшую с моста Кадырова. Юноше удалось спасти тонувшую, но сам он выбраться из канала уже не смог. Тело погибшего извлекли из воды спасатели, сообщает «Фонтанка».

Еще один школьник, 13-летний ученик 6-го класса, погиб в Финском заливе на Канонерском острове. Здесь он находился вместе с родственниками, но по недосмотру утонул во время купания.

По данным источника, в тот же день в Ленобласти утонули еще двое взрослых мужчин, а в Петербурге из воды извлекли еще один труп мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщало ранее ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, за выходные, 21−22 июля, на водоемах Санкт-Петербурга утонули четыре человека. Еще нескольких тонувших удалось спасти.

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