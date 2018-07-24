«Мясник по имени Катя»: жительница Алтайского края отрубила голову котёнку

Барнаул, , 09:05 — REGNUM В Михайловском районе Алтайского края 15-летняя школьница, дурачась, отрубила голову котёнку, а потом еще и расчленила ножом бедное животное, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всё происходящее комментировала и снимала на видео подруга:

«Катя-живодёрка, но с улыбкой на лице сейчас будет рубать маленького котёнка».

Этот безумно жестокий поступок получил широкий общественный резонанс после того, как видеокадры опубликовал в соцсетях один из друзей живодерки. Те, у кого крепкие нервы и кто досмотрел видео до конца, говорят, что на заключительных кадрах действительно можно разглядеть части уже мертвого животного, явно не похожего на курицу или кролика.

Родители девушки (отец, по некоторым данным, работает в администрации посёлка) попытались оправдаться и извиниться перед общественностью, но не получилось.

«Котёнок был больной, а она хотела поступить на ветеринара, конечно, это не оправдание. Чтобы котёнок не мучился», — написала, в частности, мать.

В итоге аккаунты всех причастных к этой истории оказались удалены, но копии жестокого действа успели разойтись по сети. Пока алтайские правоохранители ведут проверку по данному факту, Рамзан Кадыров уже отреагировал на инцидент, написав, в частности, на своих ресурсах в социальных сетях:

«Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают».

Тем временем местные жители уже создали петицию с требованием наказать девушек. Её подписали более 8 тысяч человек.