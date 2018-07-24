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Жителей Пекина предупредили об угрозе оползней и селей

Происшествия

Объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Жителей Пекина предупредили об угрозе оползней и селей
blog.xuite.net
Оползень

Пекин, 24 июля 2018, 09:00 — REGNUM  Повышенный уровень опасности объявлен 24 июля в некоторых районах Пекина из-за сильных дождей. Ливни принес с собой прошедший мимо китайской столицы тайфун «Ампил», говорится в заявлении Китайского метеорологического управления.

Наиболее сложная обстановка — в северных и западных предместьях. Здесь возможны оползни, сели, обрушение горных пород, предупредили синоптики.

Вечером 23 июля метеорологи предупредили об опасности жителей Тяньцзиня и прилегающей к столице провинции Хэбэй. Из-за сильного ветра и ливней в регионе объявили желтый — значительный — уровень опасности. Повышенной угрозе соответствует оранжевый цвет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля тайфун «Ампил» обрушился на восточные районы Китая. В Шанхае, провинциях Цзянсу и Чжэцзян были эвакуированы около 400 тыс. человек.

В первой половине дня 25 июля воздушная масса бывшего тропического шторма окажется над Харбином, к вечеру — над Хабаровском.

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