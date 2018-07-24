Смертник ворвался в мечеть во время богослужения в Нигерии

Кондуга, Нигерия, , 09:03 — REGNUM Семь человек погибли при нападении смертника на мечеть во время службы в Нигерии 23 июля, пишет газета Kurier.

Кровавый инцидент произошел в городе Кондуга в штате Борно на северо-востоке страны. Количество раненых не уточняется. Французское агентство AFP сообщает, что еще один человек скончался по дороге в госпиталь. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за теракт, однако почерк указывает на Боко Харам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С 2009 года в результате нападений суннитских фундаменталистов в Нигерии погибли по меньшей мере 20 тыс. человек. Около 2,5 млн нигерийцев скрылись от насилия на северо-востоке страны.