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В подмосковном Монино локализовали крупный пожар в торговых рядах

Происшествия

Пострадавших нет, обстоятельства ЧП выясняются

В подмосковном Монино локализовали крупный пожар в торговых рядах
Иллюстрация: Samegame.ru
Пожар

Щёлково, Московская область, 24 июля 2018, 08:53 — REGNUM  Пожар на площади 600 квадратных метров в торговых рядах подмосковного поселка Монино (Щёлковский район) локализован, сообщил 24 июля журналистам источник в экстренных службах региона.

По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, распространение огня по территории торгового объекта пресечено.

Ранее сообщалось, что торговые ряды на улице Железнодорожная, 61 загорелись поздно ночью. На место незамедлительно выехали пожарные и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Пожары в учреждениях торговли
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