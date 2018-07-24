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В Приморском крае во время катания на парашютах погибли два человека

Происшествия

Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в селе Андреевка

Владивосток, 24 июля 2018, 08:46 — REGNUM  Туристы, решившие прокатиться на парашютной системе за катером, погибли в Хасанском районе Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Трагедия произошла в понедельник, 23 июля, в селе Андреевка.

По предварительным данным, инструкторы не зафиксировали отдыхающих к страховочному жилету и подвесной системе парашюта, поэтому когда мужчина и женщина поднялись на высоту не менее 50 метров, упали в воду.

«В результате полученных при падении повреждений отдыхающие погибли», — передает вещатель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Происшествия на воде
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