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СБУ разоблачила в Харькове группу наркоторговцев

Происшествия

Пока задержан только один преступник

Харьков, Украина, 24 июля 2018, 08:46 — REGNUM  Наркоторговца задержали в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 24 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, задержанный является одним из участников преступной группировки, которая провозит контрабандой крупные партии наркотиков на Украину из стран ЕС. У задержанного изъяли три пакета с кокаином весом более 300 г и стоимостью 30 тыс. евро. Известно также, что группировка продает не только кокаин, но и экстази. СБУ возбудила уголовное дело по статьям «Контрабанда и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах».

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Напомним, ранее полиция Украины изъяла концентрат опия в Закарпатской области на сумму более 35 млн рублей, а также холодное и огнестрельное оружие у банды наркоторговцев.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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