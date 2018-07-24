СБУ разоблачила в Харькове группу наркоторговцев

Харьков, Украина, , 08:46 — REGNUM Наркоторговца задержали в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает 24 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, задержанный является одним из участников преступной группировки, которая провозит контрабандой крупные партии наркотиков на Украину из стран ЕС. У задержанного изъяли три пакета с кокаином весом более 300 г и стоимостью 30 тыс. евро. Известно также, что группировка продает не только кокаин, но и экстази. СБУ возбудила уголовное дело по статьям «Контрабанда и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах».

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Напомним, ранее полиция Украины изъяла концентрат опия в Закарпатской области на сумму более 35 млн рублей, а также холодное и огнестрельное оружие у банды наркоторговцев.

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