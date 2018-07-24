Подозреваемые в убийстве Дениса Тена сознались в преступлении

Алма-Ата, Казахстан, , 08:45 — REGNUM Признательные показания дали двое подозреваемых в расправе над казахстанским фигуристом Денисом Теном. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города Алма-Аты.

«Подозреваемые дали признательные показания в совершении данного преступления и выдали вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Так, подозреваемый Нуралы К. на очной ставке подтвердил, что именно он смертельно ранил спортсмена. Подозреваемый Арман К. показал место, где был спрятан нож — орудие убийства.

Холодное оружие изъято и приобщено к материалам дела. Подозреваемых также опознали очевидцы преступления, отметили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, Денис Тен, бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи, скончался 19 июля в больнице Алма-Аты от ножевых ранений. По версии следствия, он пытался помешать злоумышленникам снять зеркала со своего автомобиля. Возникла потасовка, в которой 25-летний фигурист получил смертельное ранение.

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