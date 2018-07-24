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СКР выясняет причины тяжелой травмы ребенка в детском лагере в Ленобласти

Происшествия

Администрация лагеря говорит о несчастном случае, родственники подозревают избиение

СКР выясняет причины тяжелой травмы ребенка в детском лагере в Ленобласти
Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР
Лазарет

Выборг, Ленинградская область, 24 июля 2018, 08:47 — REGNUM  Следственные органы СКР по Ленинградской области начали проверку по факту получения 12-летнийм мальчиком травмы головы в детском лагере «Зеркальный» Выборгского района.

Ранее СМИ сообщили, что из этого лагеря ночью 23 июля в реанимацию детской больницы Петербурга был доставлен 12-летний мальчик с тяжелейшей черепно-мозговой травмой.

«На место выехала следственно-оперативная группа, проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

После завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», администрация лагеря утверждает, что мальчик якобы неосторожно упал в умывальной комнате. Однако родственники подростка категорически не согласны с этой версией и считают, что ребенок стал жертвой избиения.

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Организация летнего отдыха детей
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