«Нужно подождать»: власти Читы отказались откачивать грунтовые воды

Чита, , 08:29 — REGNUM Проблемы с наводнением всё ещё испытывают некоторые жители Читы, но помощи от властей они так и не дождались. ИА «Чита.ру» со ссылкой на председателя кооператива «Геолог 2» Владимира Черепанова информирует сегодня, 24 июля, о том, что администрация Ингодинского района отказалась откачивать грунтовые воды.

«Администрация нам эвакуацию предложила, но зачем нам эвакуация, нам дома спасать нужно. Ответили, что техники нет и ничем помочь не могут», — пояснил Владимир Черепанов.

По его оценке, если озеро воды откачивать, тогда вода будет уходить с участков. Но в ответ на обращения от жителей заместитель главы района Владимир Ульянов заявил, мол, «вода уйдёт сама и нужно просто переждать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Читу пришло более двух недель назад. Вышедшая из берегов Читинка и грунтовые воды после месяца проливных дождей затопили многие кооперативы и дачные товарищества. Очевидцы говорят, что в ночь на 10 июля вода в считаные часы поднялась до окон жилых домов, но поскольку предупреждений о возможном бедствии не было, многие пострадавшие не успели собрать необходимые документы и вещи для эвакуации. Да и спасаться, по признанию тех, кого потом разместили в пунктах временного пребывания, пришлось самим: сил и средств у властей и спасателей явно было недостаточно.

Наводнение разрушило сотни построек, десятки мостов и дорог. Пострадавшими от стихии стали более пяти тысяч человек, а ущерб уже превысил миллиард рублей.