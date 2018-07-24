В суды Ямала поступили десятки исков от людей, искусанных собаками

Салехард, , 08:25 — REGNUM На Ямале чиновники не стремятся выплачивать компенсации гражданам, ставшим жертвами бездомных собак. Школьникам посёлка Мужи Шурышкарского района ЯНАО муниципалитет так и не выплатил денег. Пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что двое мальчиков, девяти и 12 лет, пострадали от укусов дворняжек. Дети получили телесные повреждения и проходили лечение в учреждении. Также были вынуждены пройти и курс уколов от бешенства.

Органы местного самоуправления, ответственные за отлов безнадзорных животных, мало того что не исполнили свои полномочия, но и отказывались выплачивать компенсацию за моральный вред, нанесённый детям по причине их бездействия. Лишь судебная коллегия разрешила спор, и школьники получили по 30 тыс. рублей компенсации каждый после вмешательства сотрудников прокуратуры.

Напомним, по причине бездействия муниципальных властей по отлову бродячих собак на Ямале пострадали десятки людей. В 2018-м в суды ЯНАО направлено 34 исковых заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанностей по выплате компенсации морального вреда в связи с укусами безнадзорных животных на общую сумму 1,7 млн рублей.

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