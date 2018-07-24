Единственная АЭС в Румынии отключилась из-за автоматики

Бухарест, , 08:10 — REGNUM На единственной в Румынии Чернаводской АЭС 23 июля автоматически отключился первый реактор, заявил гендиректор румынской компании Nuclearelectrica Козмин Гицэ, сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, приостановка реактора никак не повлияла на производственные процессы или на окружающую среду. Вероятной причиной срабатывания автоматики является ложный сигнал об ошибке турбинной системы.

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Напомним, Чернаводская АЭС — единственная атомная станция в Румынии, которая вырабатывает до 20% электроэнергии в стране. Изначально предполагалось, что на станции будут работать пять энергоблоков, однако пока в эксплуатации находятся только два. Тем не менее румынское правительство заявляло, что планируется достроить третий и четвертый энергоблоки, судьба пятого пока под вопросом.

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