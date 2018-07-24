На замглавы ульяновского управления МЧС завели уголовное дело

Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника главного управления МЧС по региону. Его подозревают в получении взятки, сообщает областное следственное управление СКР.

Фигурантом уголовного дела стал заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Ульяновской области. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере»). Дело возбуждено на основе материалов, предоставленных 23 июля управлением ФСБ по региону.

Согласно материалам оперативно-разыскной деятельности, подозреваемый получил взятку через посредника 18 июля 2018 года. По данным следственного управления, средства предназначались «за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников управления федеральной почтовой связи» в Ульяновской области. Нарушения были связаны с противопожарной безопасностью.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее в Ульяновске было завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего врача-невролога ГУЗ «Кузоватовская РБ», обвиняемого в получении 20 тыс. рублей взятки. Следствие считает, что злоумышленник получил деньги за не постановку на наркологический учёт местного жителя.