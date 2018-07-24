Более пяти тонн каннабиса изъято во Франции за неделю

Париж, , 07:55 — REGNUM В период с 12 по 19 июля 2018 года французские таможенники обнаружили 5,2 тонн каннабиса (индийской конопли), сообщает Europe1.

Продажа 5,2 тонн каннабиса могла бы принести 42 миллиона евро.

В общей сложности 5,2 тонн каннабиса были перехвачены (3,9 тонн смолы и 1,2 тонн травы) сотрудниками французской таможни при проверке нескольких автомобилей из Испании. Шестеро человек арестованы.

16 июля сотрудники таможни обнаружили 512 кг травы, спрятанной в электроприборах и мебели. 17 июля специально обученная собака смогла найти 1,6 тонн смолы и 474 кг травы, спрятанных посреди пластиковых коробок.

В 2017 году французская таможня изъяла 46,1 тонн каннабиса на национальной территории (+31,3% по сравнению с 2016 годом) и 18,6 тонн за рубежом, по информации французских спецслужб.