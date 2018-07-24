Вторник, 24 Июля 2018 года
08:16:03 МСК

В одной из школ Сальвадора обезврежена бомба

Происшествия

Учащиеся нашли взрывное устройство и принесли в здание школы

Сан-Сальвадор, 24 июля 2018, 07:53 — REGNUM  Власти Сальвадора расследуют инцидент с обнаружением бомбы в одной из школ в муниципалитете Сан-Хуан-Опико, сообщает агентство Prensa Latina.

Саперы национальной гражданской полиции эвакуировали учащихся школы и деактивировали взрывное устройство. По их словам, это старая военная бомба, оставшаяся со времен гражданской войны. По всей видимости, дети нашли ее, когда собирали камни в долине окаменевшей лавы Эль-Пейон, и принесли в школу.

Гражданская война в Сальвадоре длилась с 1980 по 1992 годы, но так называемая проблема неразорвавшихся боеприпасов (UXO) нехарактерна для этой страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Центральная Америка и Карибский бассейн
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить