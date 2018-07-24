В одной из школ Сальвадора обезврежена бомба

Сан-Сальвадор, , 07:53 — REGNUM Власти Сальвадора расследуют инцидент с обнаружением бомбы в одной из школ в муниципалитете Сан-Хуан-Опико, сообщает агентство Prensa Latina.

Саперы национальной гражданской полиции эвакуировали учащихся школы и деактивировали взрывное устройство. По их словам, это старая военная бомба, оставшаяся со времен гражданской войны. По всей видимости, дети нашли ее, когда собирали камни в долине окаменевшей лавы Эль-Пейон, и принесли в школу.

Гражданская война в Сальвадоре длилась с 1980 по 1992 годы, но так называемая проблема неразорвавшихся боеприпасов (UXO) нехарактерна для этой страны.