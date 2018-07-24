Трое югорчан осуждены за ограбление банка

Нижневартовск, Югра, , 07:45 — REGNUM За разбойное нападение на сотрудника банка в Югре к длительным срокам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорены трое жителей Нижневартовска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в феврале 2016 года осуждённые похитили автомобильный номер, прикрутили его на свою машину и поехали грабить одно из отделений «Сбербанка». В отделение «Сбербанка» они ворвались в масках и, угрожая сотруднику банка макетами пистолетов, потребовали передать ключи от денежного хранилища. Злоумышленникам завершить задуманное помешал один из посетителей кредитного учреждения. Их задержали полицейские.

Суд назначил грабителям наказание в виде лишения свободы от 8 лет 11 месяцев до 9 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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