Украденное с рудников золото жители Забайкалья продают китайцам

Чита, , 07:27 — REGNUM Добыча золота в Забайкалье и Амурской области относится к рекордной по объему, но и антирекорды в этой сфере тоже не мелкие. По данным УФСБ по Забайкальскому краю, с начала 2018 года с поличным на контрабанде попались шестеро жителей края, они намеревались вывезти для продажи в КНР более 14 килограммов этого драгоценного металла на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. Подробности уголовного дела в отношении четверых членов организованной преступной группы, перевозивших рассыпное золото из Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль Toyota, в котором контрабандисты перевозили почти два килограмма рассыпного золота, сотрудники УФСБ задержали на федеральной трассе «Амур» (территория Чернышевского района) весной 2017 года. Рыночная стоимость драгоценного металла составила 3 миллиона 682 тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что контрабандный товар забайкальцы перевозили за вознаграждение по просьбе своих знакомых с одного из золотодобывающих предприятий в Амурской области и планировали перепродать в целях личного обогащения. В итоги четверо членов ОПГ были приговорены к условному сроку, главарь банды — к 3,6 года лишения свободы.

Напомним, в 2017 году Забайкалье добыло рекордное количество золота за последние 10 лет — более 13 тонн. Рост в 10,2% достигнут главным образом при освоении рассыпных месторождений. Добыча золота в Амурской области в 2017 году выросла на 15,6%, до 25,77 тонн.