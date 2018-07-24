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ВСУ обстреляли из гранатометов село в ЛНР

Происшествия

Украинские каратели ежедневно нарушают режим тишины в Донбассе

Луганск, 24 июля 2018, 07:21 — REGNUM  Один раз украинские силовики нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 23 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли село Желобок из станкового противотанкового гранатомета (СПГ), автоматического станкового гранатомета (АГС), ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия.

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Напомним, ранее Донецкую Народную Республику (ДНР) украинские каратели обстреляли шесть раз, выпустив более 100 гранат и сделав 50 выстрелов из БМП. В республике были обстреляны населенные пункты Спартак, Докучаевск, Нововыбоево, Саханка.

Отметим, с 1 июля в Донбассе объявлен режим тишины, однако ВСУ продолжают его нарушать ежедневно.

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