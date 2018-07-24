Компенсации за потоп получили только 9% пострадавших в Забайкалье

Чита, , 06:42 — REGNUM Больше двух недель прошло с начала наводнения в Забайкалье, но даже минимальные компенсации за причинённый ущерб получили пока только 9% пострадавших (211 человек). Информацию об этом со ссылкой на слова главы министерства социальной защиты населения региона Андрея Федотова сообщает «Чита.Ру».

Напомним, ранее власти региона решили выплачивать по 100 тысяч рублей тем гражданам, которые полностью потеряли имущество первой необходимости и по 50 тысяч тем, кто потерял имущество частично.

В итоге оказалось, что выплаты за полную потерю имущества из более тысячи пострадавших получили всего 60 человек, а за частичную выплаты получили немногим более 150 человек.

Материальная помощь — по 10 тысяч рублей — полагается каждому жителю региона, пострадавшему от наводнения. Но даже эту сумму получили далеко не все из более чем пяти тысяч человек.

«Из этого количества 3 538 уже отработаны, направлены на оплату; 570 подготовлены на оплату, пока не отправлены; и 1 836 человек находятся на обработке», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля после месяца дождей. Но с объявлением режима ЧС, а также с прогнозами возможного бедствия и предупреждением местного населения в регионе возникли проблемы. В итоге вышедшие из берегов реки подтопили семь территорий, повредили постройки и дороги, снесли десятки мостов. Ущерб от буйства стихии уже превысил один миллиард рублей.

На недавнем совещании с правительством российский президент Владимир Путин призвал правительство «шевелиться», после чего глава правительства Дмитрий Медведев издал поручение, где, в частности, указано минфину, МЧС и губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой, что необходимо срочно довести средства для выплат пострадавшим до региона.

Но, к примеру, что касается пострадавших в Чите, получить компенсации они смогут только через суд, так как выяснилось, что почти ни у кого из граждан нет надлежаще оформленных документов на недвижимость и землю.

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