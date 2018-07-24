Бурятию затянуло дымом

Улан-Удэ, , 06:01 — REGNUM Бурятию накрыло дымом от лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), виноваты лесные пожары, действующие в других регионах.

«Космоснимки, полученные в результате мониторинга в течение последних суток, показывают, что, предположительно, полоса дыма тянется из Красноярского края», — говорится в сообщении РАЛХ. Приводятся данные, что в Красноярском крае по состоянию на 23 июля действовало более 200 очагов на общей площади более 760 тыс. га.

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Также сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Якутии, где действуют порядка 89 очагов на общей площади более 1 млн га.

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В агентстве подчеркнули, что в Бурятии лесных пожаров не зафиксировано, а последний очаг ликвидировали 11 июля в Прибайкальском районе. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 319 лесных пожаров на общей площади 24,2 тыс. га (на аналогичную дату 2017 года — 568 лесных пожаров на площади более 271 тыс. га).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что для успешной борьбы с лесными пожарами лесопожарному центру региона необходимо переоснащение. В частности, нужно усиливать его «эффективной легкомоторной авиацией».