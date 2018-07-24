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Сообщник наркобарона Коротышки совершил дерзкий побег

Происшествия

Возможно, дело не обошлось без помощи охраны

Сообщник наркобарона Коротышки совершил дерзкий побег
Цитата из к/ф «На несколько долларов больше». Реж. Серджио Леоне. Италия — Испания — ФРГ. 1965
Мексиканские бандиты

Мехико, 24 июля 2018, 05:39 — REGNUM  Побег через главные ворота тюрьмы в Мексике совершил Хулиан Гримальди Паредес, сообщник наркобарона Коротышки (Хоакина Гусмана), пишет газета El Pais.

Побег совершен 22 июня рано утром. Вместе с Паредесом тюрьму покинул его сообщник. Для побега заключенные переоделись в форму охранников. Власти подозревают, что этим заключенным помогли бежать сами охранники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коротышка попал за решетку за наркоторговлю, а также за убийства и незаконный оборот оружия. В сентябре должен состоятся суд по его делу.

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