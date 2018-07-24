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На Южном Урале не успели спасти рабочего, засыпанного землей

Происшествия

Магнитогорца не смогли спасти

Магнитогорск, Челябинская область, 24 июля 2018, 03:57 — REGNUM  Рабочий погиб в городе Магнитогорске (Челябинская область), засыпанный землей во время строительства, сообщили в пресс-службе ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области».

Несчастье случилось 21 июля на улице Кондратковской во время строительных работ. На рабочего, находящегося в котловане на двухметровой глубине, обрушился пласт земли.

Спасти человека не удалось. Не смогли помочь и спасатели: рабочего откопали люди, с которыми он вместе работал, но к тому моменту он уже не дышал.

Отметим, что погибшему было 30 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля на стройке в Нефтеюганске (Югра) погиб рабочий: на него упала стрела башенного крана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре стрела башенного крана убила рабочего

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Происшествия на стройках
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