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Пожары в Греции: Число жертв растет

Происшествия

Один скончался в больнице, остальные – на месте ЧП

Афины , 24 июля 2018, 01:22 — REGNUM  Жертвами лесных пожаров в предместьях Афин стали как минимум пять человек, 23 июля передает агентство Reuters.

По сообщению свидетелей, четверо человек погибли в огне в прибрежном городке Мати к востоку от Афин. Ещё об одном погибшем, доставленном в Афины, сообщали врачи греческой столицы.

В настоящий момент известно также о 25 пострадавших в результате пожаров, которые были доставлены в больницы Афин. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Лесные пожары — 2018
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