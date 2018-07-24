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Береговая охрана Греции ищет в море туристов, спасавшихся от лесных пожаров

Происшествия

Туристы из Дании вышли на лодке в открытое море

Афины , 24 июля 2018, 01:15 — REGNUM  Береговая охрана Греции ищет группу туристов, которые спасались от пожаров на побережье, 23 июля передает агентство Associated Press.

По предварительной информации, речь идет о 10 гражданах Дании, которые спаслись от огня, выйдя в лодке в открытое море.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент лесные пожары охватили часть побережья Аттики и охватили предместья Афин. Власти эвакуировали из пострадавших районов тысячи человек.

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Лесные пожары — 2018
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