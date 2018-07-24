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В одной из квартир Киева нашли одиннадцать гранат

Происшествия

В арендованной квартире злоумышленники хранили арсенал

В одной из квартир Киева нашли одиннадцать гранат
Ручные гранаты

Киев, 24 июля 2018, 00:57 — REGNUM  Одиннадцать гранат с запалами и патроны нашли полицейские в арендованной квартире в Киеве, сообщил первый заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин 23 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Полицейский пообещал позже раскрыть детали, а также призвал киевлян быть внимательными к соседям.

Напомним, в средине июля украинские полицейские заявили, что проверят банду торговцем оружием на причастность к нескольким резонансным убийствам.

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