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Пожары в Греции: Уже есть жертвы

Происшествия

Известно как минимум об одном погибшем и 25 раненых

Пожары в Греции: Уже есть жертвы
Lotus R
Лесной пожар. Греция

Афины , 24 июля 2018, 00:28 — REGNUM  В больницы Афин продолжают поступать пострадавшие в результате пожаров, которые бушуют на окраине города, 23 июля передает агентство Reuters.

В настоящий момент известно как минимум об одном погибшем и 25 раненых, в том числе шестерых в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары, начавшиеся в районах Кинета и Пентели подобрались к Афинам. Власти эвакуировали тысячи жителей опасных районов.

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Лесные пожары — 2018
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