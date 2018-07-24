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Премьер-министр Греции прервал визит в Боснию из-за пожаров

Происшествия

Пожары уже охватили окраины Афин

Премьер-министр Греции прервал визит в Боснию из-за пожаров
Carl Osbourn
Лесной пожар. Греция

Афины , 24 июля 2018, 00:22 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прервал визит в Боснию из-за лесных пожаров, 23 июля передает агентство Reuters.

Пожары, начавшиеся в Кинета и Пентели к западу от Афин, в настоящий момент охватили окраины греческой столицы. Власти эвакуировали из опасных районов тысячи человек.

В настоящий момент небо над Афинами заволокло дымом, в больницы города продолжают поступать пострадавшие из предместий.

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Лесные пожары — 2018
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