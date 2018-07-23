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Мужчина с ножом напал на караул, стоящий возле здания парламента Канады

Происшествия

Злоумышленник задержан, никто не пострадал

Мужчина с ножом напал на караул, стоящий возле здания парламента Канады
Иллюстрация: Kursktv.ru

Оттава, 23 июля 2018, 23:39 — REGNUM  Вооруженный ножом мужчина напал на гвардейца во время смены караула на Парламентском холме в Канаде, сообщает 23 июля газета Ottawa Citizen.

По информации издания, ссылающегося на представителя канадского минобороны Дэниэла ле Бутийе, мужчина попытался ударить караульного ножом, но был практически сразу обезврежен.

По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Нападавший задержан, полиция расследует причины и подробности инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Лондоне неизвестный с ножом напал на прохожих и скрылся.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне неизвестный напал с ножом на людей

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