Больницы в Афинах перешли на особый режим из-за лесных пожаров

Афины , , 23:23 — REGNUM В больницы Афин доставлены шесть пострадавших в результате лесных пожаров на окраине греческой столицы, 23 июля передает агентство Associated Press.

Состояние пострадавших не раскрывается. Ожидается, что в ближайшее время число пострадавших может увеличиться — три госпиталя в Афинах перешли на особый режим в связи с чрезвычайной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары в районах Кинета и Пентели к западу и северо-западу от Афин распространились на предместья столицы Греции. Власти уже эвакуировали из пострадавших районов тысячи человек, в тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей.

Читайте также: Греция просит помощи ЕС в борьбе с лесными пожарами