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Больницы в Афинах перешли на особый режим из-за лесных пожаров

Происшествия

В больницы поступают первые пострадавшие

Больницы в Афинах перешли на особый режим из-за лесных пожаров
Лесной пожар

Афины , 23 июля 2018, 23:23 — REGNUM  В больницы Афин доставлены шесть пострадавших в результате лесных пожаров на окраине греческой столицы, 23 июля передает агентство Associated Press.

Состояние пострадавших не раскрывается. Ожидается, что в ближайшее время число пострадавших может увеличиться — три госпиталя в Афинах перешли на особый режим в связи с чрезвычайной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля пожары в районах Кинета и Пентели к западу и северо-западу от Афин распространились на предместья столицы Греции. Власти уже эвакуировали из пострадавших районов тысячи человек, в тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей.

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Лесные пожары — 2018
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