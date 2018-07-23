Вторник, 24 Июля 2018 года
00:22:03 МСК

Лесные пожары в Греции: Огнем охвачены предместья Афин

Происшествия

Небо над Афинами затянуто дымом

Афины , 23 июля 2018, 23:24 — REGNUM  Власти эвакуировали тысячи жителей западных и северо-западных пригородов Афин из-за лесных пожаров, подобравшихся к греческой столице, 23 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля из-за пожаров в районе Кинета и в районе Пентели вблизи Афин была объявлена чрезвычайная ситуация. Небо над Афинами затянуто дымом, ведется эвакуация туристов и жителей с побережья.

В тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей. Власти Греции обратились за помощью в борьбе с пожарами к Евросоюзу.

Читайте также: В Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за пожаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить