Лесные пожары в Греции: Огнем охвачены предместья Афин

Афины , , 23:24 — REGNUM Власти эвакуировали тысячи жителей западных и северо-западных пригородов Афин из-за лесных пожаров, подобравшихся к греческой столице, 23 июля передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 июля из-за пожаров в районе Кинета и в районе Пентели вблизи Афин была объявлена чрезвычайная ситуация. Небо над Афинами затянуто дымом, ведется эвакуация туристов и жителей с побережья.

В тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей. Власти Греции обратились за помощью в борьбе с пожарами к Евросоюзу.

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