Под Самарой в результате обрушения здания погиб ребенок

Самара, , 22:41 — REGNUM В Кинельском районе Самарской области при обрушении конструкций неэксплуатируемого здания погиб ребенок, ещё четверо детей пострадали. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в населенном пункте Чубовка. В неэксплуатируемом здании-мастерской обрушились две железобетонные плиты.

В результатет обрушениях пострадали пятеро детей. Один из них погиб на месте. Трое были госпитализированы. Ещё одному медицинская помощь была оказана на месте.