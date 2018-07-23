Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Под Самарой в результате обрушения здания погиб ребенок

Происшествия

Ещё четверо детей получили ранения

Самара, 23 июля 2018, 22:41 — REGNUM  В Кинельском районе Самарской области при обрушении конструкций неэксплуатируемого здания погиб ребенок, ещё четверо детей пострадали. Об этом сегодня, 23 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в населенном пункте Чубовка. В неэксплуатируемом здании-мастерской обрушились две железобетонные плиты.

В результатет обрушениях пострадали пятеро детей. Один из них погиб на месте. Трое были госпитализированы. Ещё одному медицинская помощь была оказана на месте.

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Обрушения зданий
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