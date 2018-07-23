Греция просит помощи ЕС в борьбе с лесными пожарами

Афины , 23 июля 2018, 22:49 — REGNUM Греция обратилась к Европейскому союзу за помощью в борьбе с лесными пожарами, 23 июля передает агентство Associated Press.
Представитель служб гражданской обороны Спирос Георгиу сообщил журналистам, что в Брюссель направлен официальный запрос в связи с чрезвычайной ситуацией в Восточной и Западной Аттике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к западу и северо-западу от Афин начались два крупных пожара, которые к настоящему моменту распространились на предместья греческой столицы. В тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей.
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