Понедельник, 23 Июля 2018 года
22:55:44 МСК

Греция просит помощи ЕС в борьбе с лесными пожарами

Происшествия

Пожар уже распространился на предместья Афин

Афины , 23 июля 2018, 22:49 — REGNUM  Греция обратилась к Европейскому союзу за помощью в борьбе с лесными пожарами, 23 июля передает агентство Associated Press.

Представитель служб гражданской обороны Спирос Георгиу сообщил журналистам, что в Брюссель направлен официальный запрос в связи с чрезвычайной ситуацией в Восточной и Западной Аттике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к западу и северо-западу от Афин начались два крупных пожара, которые к настоящему моменту распространились на предместья греческой столицы. В тушении огня задействованы сотни пожарных и спасателей.

Читайте также: В Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за пожаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить