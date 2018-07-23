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В Лондоне неизвестный напал с ножом на людей

Происшествия

Один пострадавший находится в критическом состоянии

В Лондоне неизвестный напал с ножом на людей
Лондон

Лондон, 23 июля 2018, 22:01 — REGNUM  В одном из районов Лондона неизвестный с ножом напал на прохожих, сообщает 23 июля аккаунт лондонской полиции в Facebook.

По данным полиции, один из пострадавших от нападения госпитализирован в критическом состоянии. Нападавшему удалось скрыться, полицейские пытаются установить его личность.

Район происшествия оцеплен полицескими кордонами, причины и подробности происшествия выясняются.

Является ли происшествие террористическим актом, полиция пока не сообщает.

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