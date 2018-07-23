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В Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за пожаров

Происшествия

В борьбе с огнем задействованы две сотни пожарных

В Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за пожаров
Иллюстрация: Firecorps.org
Пожар в лесу

Афины , 23 июля 2018, 21:41 — REGNUM  В районах Восточная и Западная Аттика в Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за двух крупных лесных пожаров, 23 июля передает агентство Associated Press.

Пожары в районе Кинета к западу от Афин и в районе Пентели к северо-западу от греческой столицы уже привели к эвакуации жителей и туристов.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы две сотни пожарных, пожарные вертолеты и пожарный самолет, а также спасательные катера.

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Лесные пожары — 2018
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