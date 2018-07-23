В Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за пожаров

Афины , , 21:41 — REGNUM В районах Восточная и Западная Аттика в Греции объявлена чрезвычайная ситуация из-за двух крупных лесных пожаров, 23 июля передает агентство Associated Press.

Пожары в районе Кинета к западу от Афин и в районе Пентели к северо-западу от греческой столицы уже привели к эвакуации жителей и туристов.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы две сотни пожарных, пожарные вертолеты и пожарный самолет, а также спасательные катера.

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