В Дагестане зафиксирована вспышка кишечной инфекции

Махачкала, , 20:24 — REGNUM В Дагестане в течение последних двух недель отмечается резкое увеличение числа людей, заболевших острой кишечной инфекцией. Ежедневно в республиканский центр инфекционных болезней госпитализируют по 45−50 человек. В настоящее время в больнице находятся порядка 300 пациентов, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе минздрава региона.

Как отметили в ведомстве, наблюдается сезонная вспышка острой кишечной инфекции в Махачкале. Большинство заболевших — дети, почти половине из них не исполнилось и трех лет. Причиной вспышки сезонной инфекции стало элементарное несоблюдение правил личной гигиены, а также условия хранения продуктов, считают в минздраве.

Медики уже бьют тревогу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Из-за наплыва больных и нехватки свободных мест в центре инфекционных болезней приходится размещать больных в других отделениях. Эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям находится на контроле в инфекционном штабе минздрава. Качество оказания им медицинской помощи лично проверил министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года в столице Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции, в больницы попало более тысячи горожан. Причиной заболевания стала водопроводная вода, которая поступала в дома махачкалинцев вместе со сточными водами из канализации, разрушенной в результате проливных дождей.