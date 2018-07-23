В Ташкенте за одну ночь инспекторы ДПС выявили более 360 нарушений

Ташкент, , 19:13 — REGNUM Инспекторы по безопасности дорожного движения Ташкента в ночь с 21 на 22 июля выявили 362 нарушения правил дорожного движения, сообщает 23 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на ГУВД Ташкента.

За непристёгнутый ремень безопасности штрафы получили 186 человек, за несоблюдение дорожных знаков и сигналов светофоров — 19 человек, запрещенный обгон совершили 18 водителей, за отсутствие документов оштрафованы 9 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли семь человек. Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению.

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