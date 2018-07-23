Абсурдный сериал – депутат Госдумы РФ об истории с отравлением Скрипалей

Москва, , 18:57 — REGNUM История с отравлением в Солсбери и в Эймсбери напоминает сериал, у авторов которого иссяк талант, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил 23 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Англичане начали сочинять некий сериал, — сказал Новиков. — И знаете, бывает так: автор получил заказ на сериал, который неизвестно чем закончится, и сценарий пишется по ходу пьесы. А потом автор то ли заболел, то ли выдохся. То ли талант иссяк, и сериал становится полным абсурдом. Но заказ есть, и его надо отработать. Увы, мы не слышим никаких внятных аргументов, чтобы порассуждать, а оправдываться нам не в чем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у британских правоохранительных органов появилась новая версия в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Теперь, как пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке, подозреваемых уже шесть, причем «ключевую позицию» в этой группе занимала женщина.

Обосновывается эта версия достаточно оригинально. Её авторы опираются на показания брата пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули, который заявил, что он и его подруга подобрали в парке какой-то флакон от духов, распылили его на себя и потом попали в больницу.

Полицейским между тем уже якобы даже удалось получить снимок подозреваемой при помощи технологии распознавания лиц.

Впрочем, в Скотленд-Ярде эти сведения комментировать отказались и фоторобота пока так и не опубликовали.

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