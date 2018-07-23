В Югре зарезали бывшего замначальника «убойного» отдела

Ханты-Мансийск, , 17:21 — REGNUM Следователи Югры разыскивают убийцу бизнесмена. Об убийстве 58-летнего мужчина корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Тело убитого с колото-резанными ранами было обнаружено ночью 20 июля 2018 года в его квартире в Ханты-Мансийске. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас допрашиваются родственники, соседи и знакомые погибшего. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводятся иные следственные действия. Спустя три дня после убийства подозреваемые устанавливаются и разыскиваются, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

В местных СМИ утверждается, что убитый в прошлом был заместителем начальника Сургутского регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) в Нефтеюганске. Руководил ООО «Праздник» (Ханты-Мансийск), а также был учредителем ООО «Сургутзеленхоз».