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В Югре зарезали бывшего замначальника «убойного» отдела

Происшествия

Подозреваемые не установлены и не найдены

В Югре зарезали бывшего замначальника «убойного» отдела
Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

Ханты-Мансийск, 23 июля 2018, 17:21 — REGNUM  Следователи Югры разыскивают убийцу бизнесмена. Об убийстве 58-летнего мужчина корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Тело убитого с колото-резанными ранами было обнаружено ночью 20 июля 2018 года в его квартире в Ханты-Мансийске. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас допрашиваются родственники, соседи и знакомые погибшего. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводятся иные следственные действия. Спустя три дня после убийства подозреваемые устанавливаются и разыскиваются, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

В местных СМИ утверждается, что убитый в прошлом был заместителем начальника Сургутского регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) в Нефтеюганске. Руководил ООО «Праздник» (Ханты-Мансийск), а также был учредителем ООО «Сургутзеленхоз».

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Бытовые убийства
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