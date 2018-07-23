В Воронеже ковш мусоровоза упал на автобус: пассажирка получила травмы

Воронеж, , 16:28 — REGNUM В Воронеже пассажирка маршрутного такси получила травмы в аварии с мусоровозом — ДТП произошло утром 23 июля на улице Тепличной в Советском районе областного центра.

По сообщениям очевидцев, ковш мусоровоза упал на автобус, разбил стекло, в результате травмы получила пассажирка маршрутки.

«Состояние у неё тяжелое, но осталась жива», — сообщил автор публикации в группе «Настоящий Воронеж» Вконтакте.

ГУ МЧС по Воронежской области сообщило о ДТП с участием сразу трех транспортных средств около 12:00 на улице тепличной в Воронеже. По данным спасателей, в аварии пострадал один человек.