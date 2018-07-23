Ростовская таможня пресекла контрабанду древних монет из США

Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM В Ростовской области пресечена контрабанда древних монет, стоимость которых оценена более чем в 100 тыс. рублей. 12 серебряных римских денариев и антонинианов должны были незаконно попасть на территорию России из США с помощью почтового перевода. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда культурных ценностей»).

Как уточнили в ведомстве, гражданин России приобрёл монеты в Соединенных Штатах Америки. На территорию РФ денарии и антонинианы пересылались с использованием канала международных почтовых отправлений.

«Согласно заключению эксперта, это серебряные римские монеты конца II века до нашей эры — середины III века нашей эры, являющиеся культурными ценностями. Их общая рыночная стоимость на момент перемещения составляла более 100 тыс. рублей. Монеты изъяты. Ведётся следствие», — говорится в сообщении.

Гражданину РФ грозит от трёх до семи лет лишения свободы и выплата штрафа в размере до 1 млн рублей.