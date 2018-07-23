Жители Калужской области вынуждены пить воду со стронцием

Калуга, , 15:56 — REGNUM В водопроводной воде Калужской области Роспотребнадзор обнаружил опасный для здоровья человека стронций. Об этом заявили 23 июля на заседании областного правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал доклад о состоянии источников питьевой воды в различных субъектах России. В калужском регионе источники централизованного питьевого водоснабжения в целом соответствуют установленным нормам по санитарно-эпидемиологическим требованиям, однако эксперты обнаружили нарушение химического состава воды — в ней найден стронций.

Хотя специалисты ещё не выяснили причины появление в воде стронция, губернатор Анатолий Артамонов поспешил с рекомендациями.

«Поэтому при выпечке хлеба, изготовлении колбасных изделий, при производстве других продуктов питания надо обязательно добавлять йод, чтобы препятствовать развитию нехороших заболеваний. И об этом, конечно, должны заботиться наши работники здравоохранения», — заявил Артамонов.

Продолжая тему сохраняя здоровья калужан, на заседании правительства области губернатор также высказался в адрес представителей министерств и муниципалитетов, которые не смогли состоянии сдать нормативы ГТО и «отделывается» справками по состоянию здоровья.

«Для многих физическая форма, что называется, важна. Вообще-то, если человек не может по физическим данным нести службу — значит, он не может. Значит надо подтвердить, что может. Проще простого сдать эти нормы. На это время пусть справку дома оставляет. Пусть придет и сдаст», — заявил Артамонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор уже отмечал, что способность чиновника сдать нормы ГТО должна стать одним из критериев оценки его как работника. Два года назад он предлагал при приёме на работу в органы государственной и муниципальной власти обязательно требовать документы о сдаче норм ГТО.

Отметим, ранее в калужских СМИ со ссылкой на данные радиационного мониторинга появились сообщения, что в районах Калужской области, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, радиоактивными цезием и стронцием загрязнены 24% лесов. Это 178 тыс. га территории, причем 50 тыс. га находятся в зоне загрязнения цезием-137 более 5 Ки/кв. км. Отмечалось, что особенно сильно рискуют здоровьем те, кто ходит в лес за грибами и ягодами в Жиздринском, Ульяновском, Хвастовичском, Людиновском и Кировском районах. Аномальное содержание общего стронция в Калужской области (до 15−45 мг/л) обнаружено в южных и северных районах, на территориях, относящихся к окско-тарусскому водоносному горизонту. Основным источником поступления стронция служит озерско-хованский комплекс, откуда через «гидравлические» окна, зоны дробления загрязненная вода переливается в вышележащие горизонты.