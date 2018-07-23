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В Киеве неизвестные осуществили рейдерский захват предприятия «Электронмаш»

Происшествия

Около 400 работников были выгнаны на улицу

В Киеве неизвестные осуществили рейдерский захват предприятия «Электронмаш»
Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия
Бандиты в масках

Киев, 23 июля 2018, 15:51 — REGNUM  В Киеве неизвестные захватили предприятие «Электронмаш», написал 23 июля глава районного отделения «Радикальной партии» Владимир Бережной на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, неизвестные личности при помощи специальных средств избили персонал предприятия и выгнали около 400 работников на улицу. В результате здание оказалось захвачено неизвестными, предприятие прекратило свою деятельность. Бережной считает, что рейдерский захват был инициирован неким «крупным застройщиком».

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Напомним, по данным генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) в стране за три года почти в два раза выросло количество рейдерских захватов: с 234 случаев в 2014 году до 414 случаев в 2017 году. Большинство нападений произошло в Киеве и Киевской области.

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Рейдерство
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