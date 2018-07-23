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Запретный препарат от ожирения мог проникнуть через Зауралье

Происшествия

Контрабандистам грозит уголовное наказание

Петухово, Курганская область, 23 июля 2018, 16:28 — REGNUM  В Зауралье из Казахстана дважды пытались провезти крупные партии препарата «субитрамин». Курганские пограничники пресекли ввоз более трёх тысяч капсул данного лекарственного средства через автомобильные пункты пропуска «Петухово» и «Казанское», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Субитрамин в России с 2008 года разрешён к продаже только в аптеках по рецепту особой формы и подлежит специальному учёту. Это лекарственное средство относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела. Известен побочными действиями, способными отрицательно влиять на опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему и вызывать зависимость.

Правоохранительные органы сейчас проводят проверку фактов, попадающих под уголовную статью 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

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